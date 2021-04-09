Слуга народа возглавляет рейтинг партий, в Раду проходят четыре политсилы – опрос
Слуга народа лидирует в рейтинге партий, в Верховную Раду проходят четыре политсилы. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.
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Среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать, получились такие результаты (в скобках – результаты опроса на вторую половину марта):
Слуга народа – 22,9% (20,8%)
Европейская солидарность – 14,6% (15,0%)
ОПЗЖ – 14,2% (14,3%)
Батькивщина – 12,9% (12,4%)
Остальные партии набирают менее 5%, необходимых для прохода в парламент:
Сила и честь – 4,7% (5,0%)
Радикальная партия – 4,4% (4,6%)
Украинская стратегия Гройсмана – 4,3% (5,0%)
Партия Мураева Наши – 3,5% (3,1%)
УДАР – 3,4% (3,2%)
Свобода – 3,4% (2,9%)
Партия Шария – 3,4% (2,9%)
Голос – 2,6% (3,5%)
Самопомощь – 2,4% (не было в списке)
За будущее – 1,7% (2,4%).
Телефонный опрос проводился с 6 по 7 апреля среди 2500 совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%. LIGA.net обратилась к группе Рейтинг с просьбой назвать заказчика или спонсора исследования.
- По данным опроса группы Рейтинг на конец марта, президент Владимир Зеленский имеет наибольший уровень доверия среди украинских политиков, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – наименьший.
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