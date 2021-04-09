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Слуга народа возглавляет рейтинг партий, в Раду проходят четыре политсилы – опрос

09.04.2021, 11:33
Слуга народа возглавляет рейтинг партий, в Раду проходят четыре политсилы – опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа лидирует в рейтинге партий, в Верховную Раду проходят четыре политсилы. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать, получились такие результаты (в скобках – результаты опроса на вторую половину марта):

Слуга народа – 22,9% (20,8%)

Европейская солидарность14,6% (15,0%)

ОПЗЖ14,2% (14,3%)

Батькивщина12,9% (12,4%)

Остальные партии набирают менее 5%, необходимых для прохода в парламент:

Сила и честь4,7% (5,0%)

Радикальная партия4,4% (4,6%)

Украинская стратегия Гройсмана4,3% (5,0%)

Партия Мураева Наши – 3,5% (3,1%)

УДАР3,4% (3,2%)

Свобода3,4% (2,9%)

Партия Шария – 3,4% (2,9%)

Голос2,6% (3,5%)

Самопомощь2,4% (не было в списке)

За будущее – 1,7% (2,4%).

Телефонный опрос проводился с 6 по 7 апреля среди 2500 совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%. LIGA.net обратилась к группе Рейтинг с просьбой назвать заказчика или спонсора исследования.

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Марк Сировой
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Слуга народа рейтинг выборы опрос Батькивщина европейская солидарность ОПЗЖ
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