Слуга народа возглавляет рейтинг партий, в Раду проходят четыре политсилы – опрос

Слуга народа лидирует в рейтинге партий, в Верховную Раду проходят четыре политсилы. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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Среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать, получились такие результаты (в скобках – результаты опроса на вторую половину марта):

Слуга народа – 22,9% (20,8%)

Европейская солидарность – 14,6% (15,0%)

ОПЗЖ – 14,2% (14,3%)

Батькивщина – 12,9% (12,4%)

Остальные партии набирают менее 5%, необходимых для прохода в парламент:

Сила и честь – 4,7% (5,0%)

Радикальная партия – 4,4% (4,6%)

Украинская стратегия Гройсмана – 4,3% (5,0%)

Партия Мураева Наши – 3,5% (3,1%)

УДАР – 3,4% (3,2%)

Свобода – 3,4% (2,9%)

Партия Шария – 3,4% (2,9%)

Голос – 2,6% (3,5%)

Самопомощь – 2,4% (не было в списке)

За будущее – 1,7% (2,4%).

Телефонный опрос проводился с 6 по 7 апреля среди 2500 совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%. LIGA.net обратилась к группе Рейтинг с просьбой назвать заказчика или спонсора исследования.

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Марк Сировой

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