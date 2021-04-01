Зеленский лидирует в рейтинге доверия украинцев, на последнем месте Медведчук – опрос

Президент Владимир Зеленский – политик, которому доверяют больше всего украинцев. На последнем месте – лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, говорится в результатах опроса соцгруппы Рейтинг.

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Рейтинг доверия выглядит так (в скобках – показатели опроса соцгруппы на начало марта)

Владимир Зеленский – 46% доверяют – 54% не доверяют (43% – 55%)

Виталий Кличко (мэр Киева) – 33% – 54% (не было в списке)

Владимир Гройсман (лидер Украинской стратегии) – 32% – 56% (не было в списке)

Дмитрий Разумков (глава Рады) – 31% – 36%, еще 29% не знают его (не было в списке)

Юлия Тимошенко (лидер Батькивщины) – 29% – 69% (28% – 70%)

Петр Порошенко (лидер Евросолидарности) – 23% – 75% (25% – 73%)

Юрий Бойко (один из лидеров ОПЗЖ) – 23% – 58%, 15% не знают (24% – 59% – не знали 14%)

Арсений Яценюк (лидер Народного фронта) – 22% – 74% (не было в списке)

Арсен Аваков (глава МВД) – 22% – 68% (не было в списке)

Денис Шмыгаль (премьер-министр) – 16% – 51%, не знают 27% (15% – 50%, почти треть не знала)

Виктор Медведчук – 15% – 74%, не знают 9% (15% – 70% – не знали 12%)

Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 28 марта среди 2500 респондентов сов сей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой указать заказчика или спонсора исследования.

3 февраля СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.

Медведчук назвал санкции "незаконными" и заявил, что Зеленский перешел последние границы. В Кремле сказали, что "очень встревожены" санкциями против Медведчука.

Марк Сировой

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