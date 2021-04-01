UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский лидирует в рейтинге доверия украинцев, на последнем месте Медведчук – опрос

01.04.2021, 11:58
Зеленский лидирует в рейтинге доверия украинцев, на последнем месте Медведчук – опрос - Фото
Владимир Зеленский и Виктор Медведчук (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский – политик, которому доверяют больше всего украинцев. На последнем месте – лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, говорится в результатах опроса соцгруппы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рейтинг доверия выглядит так (в скобках – показатели опроса соцгруппы на начало марта)

Владимир Зеленский – 46% доверяют – 54% не доверяют (43% – 55%)

Виталий Кличко (мэр Киева) – 33% – 54% (не было в списке)

Владимир Гройсман (лидер Украинской стратегии) – 32% – 56% (не было в списке)

Дмитрий Разумков (глава Рады) – 31% – 36%, еще 29% не знают его (не было в списке)

Юлия Тимошенко (лидер Батькивщины) – 29% – 69% (28% –  70%)

Петр Порошенко (лидер Евросолидарности) – 23% – 75%  (25% – 73%)

Юрий Бойко (один из лидеров ОПЗЖ) – 23% – 58%, 15% не знают (24% – 59% – не знали 14%)

Арсений Яценюк (лидер Народного фронта) – 22% – 74% (не было в списке)

Арсен Аваков (глава МВД) – 22% – 68% (не было в списке)

Денис Шмыгаль (премьер-министр) – 16% – 51%, не знают 27% (15% – 50%, почти треть не знала)

Виктор Медведчук – 15% – 74%, не знают 9% (15% – 70% – не знали 12%)

Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 28 марта среди 2500 респондентов сов сей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой указать заказчика или спонсора исследования.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос доверие виктор медведчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 