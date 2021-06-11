Опрос КМИС по выборам в Раду: первое место делят Слуга народа и Евросолидарность

Рейтинги партий стабилизировались, первое и второе места делят Слуга народа и Европейская солидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале июня 2021 года Киевским международным институтом социологии.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса КМИС на апрель):

1. Слуга народа – 20,3% (21,3%);

2. Европейская солидарность – 18,5% (17,7%);

3. Батькивщина – 12% (10,2%);

4. ОПЗЖ – 11,9% (12,2%);

5. Сила и честь – 7,2% (7,6%);

6. Украинская стратегия Гройсмана – 4,2% (3,9%);

7. Оппозиционный блок – 4,2% (3,3%);

8. Радикальная партия – 4,2% (4,1%).

Остальные партии не проходят 5% барьер для попадания в Раду с учетом погрешности опроса.

Социологи подчеркивают: список партий в опросах и метод их проведения оставался одинаковым, чтобы можно было сравнивать результаты. По сравнению с апрелем изменения для всех партий остаются в рамках погрешности, поэтому в КМИС считают, что партийные рейтинги стабилизировались.

Разница между результатами Слуги народа и Евросолидарности находится в пределах погрешности, поэтому можно говорить о примерно одинаковой поддержке, отмечают в КМИС. Третье и четвертое место делят Батькивщина и ОПЗЖ, поскольку разница между ними также статистически незначима.

Собственный опрос КМИС был проведен 1-7 июня 2021 года методом телефонного интервью. Опрошены 2003 респондента возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,1% для результатов, близких к 25%, 1,5% – для результатов, близких к 10%, 1,1% – для результатов, близких к 5%.

ПОЧЕМУ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ОПРОС КМИС. В конце 2020 года КМИС В конце 2020 года КМИС попал в скандал из-за опроса, сделанного по заказу людей, связанных с ОПЗЖ. В этом исследовании социологи утверждали, что партия ОПЗЖ стала самой рейтинговой. Кроме того, они допустили манипуляции с вопросами, которые ставились респондентам. С тех пор мы обязательно уточняем у социологов, кто является заказчиком опроса.

Майский опрос Центра Разумкова давал Слуге народа преимущество над Евросолидарностью в 10%.

Майский опрос группы Рейтинг показывал 5% преимущества Слуги народа над Евросолидарностью.

Денис Юдин

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