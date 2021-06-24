В июне в Раду прошли бы пять партий — опрос Центра Разумкова

Партии Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Батькивщина и Сила и честь преодолевают пятипроцентный проходной барьер на выборах в парламент, если бы голосование проводилось в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные майского опроса Центра Разумкова):

1. Слуга народа – 28,1% (28,2%);

2. Европейская солидарность – 19,1% (18,8%);

3. ОПЗЖ – 15% (14,1%);

4. Батькивщина – 10,5% (12,6%);

5. Сила и честь – 6,0% (6,2%).

Остальные партии не смогли бы преодолеть 5% барьер.

Майский опрос группы Рейтинг показывал 5% преимущества Слуги народа над Евросолидарностью.

В начале июня по опросу КМИС Слуга народа и Евросолидарность делили первое и второе место.

Вадим Ребрина

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