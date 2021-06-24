В июне в Раду прошли бы пять партий — опрос Центра Разумкова
24.06.2021, 17:56
Верховна Рада (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)
Партии Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Батькивщина и Сила и честь преодолевают пятипроцентный проходной барьер на выборах в парламент, если бы голосование проводилось в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные майского опроса Центра Разумкова):
1. Слуга народа – 28,1% (28,2%);
2. Европейская солидарность – 19,1% (18,8%);
3. ОПЗЖ – 15% (14,1%);
4. Батькивщина – 10,5% (12,6%);
5. Сила и честь – 6,0% (6,2%).
Остальные партии не смогли бы преодолеть 5% барьер.
- Майский опрос группы Рейтинг показывал 5% преимущества Слуги народа над Евросолидарностью.
- В начале июня по опросу КМИС Слуга народа и Евросолидарность делили первое и второе место.
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