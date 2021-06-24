UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В июне в Раду прошли бы пять партий — опрос Центра Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 17:56
В июне в Раду прошли бы пять партий — опрос Центра Разумкова - Фото
Верховна Рада (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Партии Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, Батькивщина и Сила и честь преодолевают пятипроцентный проходной барьер на выборах в парламент, если бы голосование проводилось в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные майского опроса Центра Разумкова):

1. Слуга народа – 28,1% (28,2%);

2. Европейская солидарность – 19,1% (18,8%);

3. ОПЗЖ – 15% (14,1%);

4. Батькивщина – 10,5% (12,6%);

5. Сила и честь – 6,0% (6,2%).

Остальные партии не смогли бы преодолеть 5% барьер.

  • Майский опрос группы Рейтинг показывал 5% преимущества Слуги народа над Евросолидарностью.
  • В начале июня по опросу КМИС Слуга народа и Евросолидарность делили первое и второе место.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы соцопрос центр Разумкова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 