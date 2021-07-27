Рейтинг партий. Слуга народа и Евросолидарность лидируют, ОПЗЖ стала четвертой – опрос

Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий. ОПЗЖ уступила третье место Батькивщине в сравнении с результатами на конец июня-начало июля, говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Социологи спрашивали у респондентов, какую партию они поддержали бы, если б выборы в Раду были в следующее воскресенье. Среди определившихся и намеренных голосовать получились такие результаты (в скобках – результаты опроса на стыке июня-июля):

1. Слуга народа – 24,1% (24,9%);

2. Европейская солидарность – 14,3% (13,5%);

3. Батькивщина – 12,8% (12,3%);

4. ОПЗЖ – 12,4% (12,8%);

5. Украинская стратегия Гройсмана – 5% (4,5%);

6. Радикальная партия Олега Ляшко – 4,8% (4,7%);

7. Партия Мураева Наши – 4,8% (4,3%);

8. УДАР Виталия Кличко – 4,3% (4,1%);

9. Сила и Честь – 4,1% (4,8%);

10. Свобода – 3,4% (2,6%).

Все остальные партии получают менее 3%, в их числе и представленная сейчас в парламенте Голос (2%).

Опрос проводился с 23 по 25 июля. По телефону опросили 2500 совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. На вопрос LIGA.net, был ли у опроса заказчик, в группе Рейтинг ответили, что это – "закрытая информация".

Опрос Деминициатив и Центра Разумкова за середину мая 2021-го показал: СН – 28,2%, Евросолидарность – 18,8%, ОПЗЖ – 14,1%.

Опрос КМИС за начало июня: СН – 20,3%, Евросолидарность – 18,5%, Батькивщина – 12%, ОПЗЖ – 11,9%.

Опрос Рейтинга по Киеву на начало июля: СН – 24,5%, Евросолидарность – 19,7%, УДАР – 10,8%.

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Марк Сировой

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