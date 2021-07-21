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Как проголосовал бы Киев на выборах в Верховную Раду: опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 11:35
Как проголосовал бы Киев на выборах в Верховную Раду: опрос Рейтинга - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа лидирует в парламентском партийном рейтинге среди киевлян, на втором месте – Европейская солидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в июле 2021 года.

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июле, среди жителей Киева, которые намерены голосовать и определились с выбором, голоса распределились бы так (в скобках – результаты партий в общенациональном опросе Рейтинга в начале июля):

1. Слуга народа – 24,5% (24,9%);
2. Европейская солидарность – 19,7% (13,5%);
3. УДАР – 10,8% (3,7%);
4. Батькивщина – 9,5% (12,3%);
5. ОПЗЖ – 8% (11,5%);
6. Сила и честь – 4,4% (4,8%);
7. Украинская стратегия Гройсмана – 4,3% (4,5%);
8. Партия Мураева – 2,7% (4,3%);
9. Свобода – 2,6% (2,6%);
10. Голос – 2,3% (2%);
11. Партия Шария – 2,2% (3,7%);
12. Радикальная партия Олега Ляшко – 1,9% (4,7%);
13. За будущее – 0,2% (1,8%).

Слуга народа пользуется наибольшей популярностью среди молодых киевлян (27% поддержки для возрастов от 18 до 35 лет), в возрастных группах от 36 до 50 и от 51 и старше лидирует Евросолидарность (19% и 15% поддержки).

Опрос проведен 10-14 июля методом личного интервью среди 1200 жителей Киева возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,8%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

  • По опросу Центра Разумкова, в июне 28% украинцев поддерживали Слугу народа, на втором месте была Евросолидарность с 19%.
  • По июньскому опросу КМИС, СН поддерживали 20% украинцев, Евросолидарность – 18,5%.
Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа киев выборы опрос группа рейтинг Батькивщина удар европейская солидарность ОПЗЖ
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