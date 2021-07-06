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Электорат | Показатель Слуги народа вырос, Евросолидарность и ОПЗЖ просели: партийный опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 11:50
Показатель Слуги народа вырос, Евросолидарность и ОПЗЖ просели: партийный опрос Рейтинга - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Правящая партия Слуга народа увеличила электоральный отрыв от ближайшего конкурента – оппозиционной Европейской солидарности. Об этом говорят данные опроса на стыке июня/июля от социологов Группы Рейтинг. На вопрос LIGA.net о наличии или отсутствии заказчика у этого исследования в компании ответили, что это закрытая информация.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные майского опроса Группы Рейтинг):

1. Слуга народа – 24,9% (22%);

2. Европейская солидарность – 13,5% (17%);

3. ОПЗЖ – 12,8% (17%);

4. Батькивщина – 12,3% (12%).

Остальные партии, в том числе Сила и честь с 4,8% (4%), не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в Раду.

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Опрос проведен с 30 июня по 3 июля 2021 года по всей Украине по методу телефонного интервью с использованием компьютера, кроме временно оккупированных территорий, среди 2500 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2%. 

Динамика рейтинга партий:

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Евгений Пилипенко
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Слуга народа опрос группа рейтинг Батькивщина социология Сила и честь Евросолидарность ОПЗЖ
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