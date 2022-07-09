Зеленский уволил Лагуту с поста главы Херсонской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной госадминистрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Лагута уволен согласно поданному им заявлению, указано в документе.

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Кабинет министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА еще в конце июня.

В октябре 2021 года Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил на эту должность Геннадия Лагуту.

СПРАВКА. Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области, последние 25 лет живет в Херсонской области. В 2010 году он был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от Народной партии. В 2015 году – баллотировался в Херсонский горсовет от Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области, последние 25 лет живет в Херсонской области. В 2010 году он был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от Народной партии. В 2015 году – баллотировался в Херсонский горсовет от Оппозиционного блока . В 2019 году он стал помощником нардепа Колыхаева, а в 2020 году стал депутатом Херсонского облсовета от партии Колыхаева Нам здесь жить. 14 сентября 2021 года Центризбирком зарегистрировал Лагуту кандидатом на довыборах в Раду, однако после назначения главой ОГА он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.

28 июня Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА.

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Роман Брыль

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