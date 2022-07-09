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Зеленский уволил Лагуту с поста главы Херсонской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 18:45
Зеленский уволил Лагуту с поста главы Херсонской ОГА - Фото
Геннадий Лагута (фото: Геннадій Лагута/Facebook)

Президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной госадминистрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.  

Лагута уволен согласно поданному им заявлению, указано в документе. 

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Кабинет министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА еще в конце июня. 

В октябре 2021 года Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил на эту должность Геннадия Лагуту.

СПРАВКА. Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области, последние 25 лет живет в Херсонской области. В 2010 году он был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от Народной партии. В 2015 году – баллотировался в Херсонский горсовет от Оппозиционного блока. В 2019  году он стал помощником нардепа Колыхаева, а в 2020 году стал депутатом Херсонского облсовета от партии Колыхаева Нам здесь жить. 14 сентября 2021 года Центризбирком зарегистрировал Лагуту кандидатом на довыборах в Раду, однако после назначения главой ОГА он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.

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Роман Брыль
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указ президента херсонская ога Офис прездента Геннадий Лагута
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