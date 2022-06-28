UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 20:19
Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА - Фото
Геннадий Лагута (Фото - Facebook Лагуты)

Кабинет министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мельничук написал, что на сегодняшнем заседании Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. После решения правительства президент Владимир Зеленский должен подписать соответствующий указ.

Также сегодня Кабмин уволил Дмитрия Сеника с должности заместитель министра иностранных дел по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, Кабмин сегодня назначил Михаила Янчука заместителем министра по реинтеграции временно оккупированных территорий по европейской интеграции.

Сегодня херсонское издание Мост, ссылаясь на свои источники, писало, что Лагуту могут уволить 29 июня, и сам он якобы уже написал заявление. Херсонские журналисты утверждают, что слухи об увольнении Лагуты в его окружении появились на прошлой неделе.

После этого в комментарии Суспильному Лагута опроверг, что якобы написал заявлении об увольнении: "Ничего я не писал. Пока как работал, так и работаю".

  • В октябре 2021-го Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил на эту должность Геннадия Лагуту. После назначения Лагута заявил, что снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.

Читайте также: Отказался сотрудничать. Российские оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева — горсовет

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин херсонская ога Геннадий Лагута увольнение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 