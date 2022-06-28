Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Мельничук написал, что на сегодняшнем заседании Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. После решения правительства президент Владимир Зеленский должен подписать соответствующий указ.

Также сегодня Кабмин уволил Дмитрия Сеника с должности заместитель министра иностранных дел по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, Кабмин сегодня назначил Михаила Янчука заместителем министра по реинтеграции временно оккупированных территорий по европейской интеграции.

Сегодня херсонское издание Мост, ссылаясь на свои источники, писало, что Лагуту могут уволить 29 июня, и сам он якобы уже написал заявление. Херсонские журналисты утверждают, что слухи об увольнении Лагуты в его окружении появились на прошлой неделе.

После этого в комментарии Суспильному Лагута опроверг, что якобы написал заявлении об увольнении: "Ничего я не писал. Пока как работал, так и работаю".

В октябре 2021-го Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил на эту должность Геннадия Лагуту. После назначения Лагута заявил, что снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.

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Оксана Житнюк

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