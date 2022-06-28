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Отказался сотрудничать. Российские оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева — горсовет

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 13:38
Отказался сотрудничать. Российские оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева — горсовет - Фото
Игорь Колыхаев (Фото: Херсонский горсовет)
дополнено обновлено

Российские оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.

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Колыхаев был похищен россиянами 28 июня, на данный момент о его местонахождении ничего не известно. 

Советница мэра Херсона Галина Ляшевская подтвердила похищение Колыхаева, написав, что его "забрали". 

LIGA.net обратилась за комментарием к Галине Ляшевской, чтобы узнать подробности похищения мэра Херсона оккупантами. 

С момента оккупации Херсона россиянами 28 февраля Колыхаев продолжал находиться в городе, несмотря на предложения уехать. Он заявил, что не будет сотрудничать с оккупантами, а горсовет в своей деятельности "стараться придерживаться Женевской конвенции, чтобы дать городу возможность жить и функционировать".  

Обновлено в 13:33. Галина Ляшевская заявила, что утром, 28 июня, Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники мэрии Херсона, как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ. 

"Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", — написала Ляшевская.

Она считает, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от назначенного россиянами гауляйтера, где тот приглашал его "обсудить будущую организацию взаимодействия", а за отказ от встречи пригрозил арестом, однако Колыхаев не пошёл на коллаборацию, заявила его советница. 

Читайте интервью: Игорь Колыхаев: Херсон – это Украина, хоть и оккупирован. Не забывайте о нас

Дмитрий Гриниченко
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похищение Херсон оккупация Игорь Колыхаев
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