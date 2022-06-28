Отказался сотрудничать. Российские оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева — горсовет

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Российские оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.

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Колыхаев был похищен россиянами 28 июня, на данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Советница мэра Херсона Галина Ляшевская подтвердила похищение Колыхаева, написав, что его "забрали".

LIGA.net обратилась за комментарием к Галине Ляшевской, чтобы узнать подробности похищения мэра Херсона оккупантами.

С момента оккупации Херсона россиянами 28 февраля Колыхаев продолжал находиться в городе, несмотря на предложения уехать. Он заявил, что не будет сотрудничать с оккупантами, а горсовет в своей деятельности "стараться придерживаться Женевской конвенции, чтобы дать городу возможность жить и функционировать".

Обновлено в 13:33. Галина Ляшевская заявила, что утром, 28 июня, Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники мэрии Херсона, как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ.

"Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", — написала Ляшевская.

Она считает, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от назначенного россиянами гауляйтера, где тот приглашал его "обсудить будущую организацию взаимодействия", а за отказ от встречи пригрозил арестом, однако Колыхаев не пошёл на коллаборацию, заявила его советница.

Ранее Игорь Колыхаев призывал местных жителей найти возможность стать полезными городу.

Также он заявлял, что часть депутатов горсовета выехала до оккупации Херсона. А сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля якобы уже не было.

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Дмитрий Гриниченко

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