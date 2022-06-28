Отказался сотрудничать. Российские оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева — горсовет
Российские оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.
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Колыхаев был похищен россиянами 28 июня, на данный момент о его местонахождении ничего не известно.
Советница мэра Херсона Галина Ляшевская подтвердила похищение Колыхаева, написав, что его "забрали".
LIGA.net обратилась за комментарием к Галине Ляшевской, чтобы узнать подробности похищения мэра Херсона оккупантами.
С момента оккупации Херсона россиянами 28 февраля Колыхаев продолжал находиться в городе, несмотря на предложения уехать. Он заявил, что не будет сотрудничать с оккупантами, а горсовет в своей деятельности "стараться придерживаться Женевской конвенции, чтобы дать городу возможность жить и функционировать".
Обновлено в 13:33. Галина Ляшевская заявила, что утром, 28 июня, Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники мэрии Херсона, как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ.
"Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", — написала Ляшевская.
Она считает, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от назначенного россиянами гауляйтера, где тот приглашал его "обсудить будущую организацию взаимодействия", а за отказ от встречи пригрозил арестом, однако Колыхаев не пошёл на коллаборацию, заявила его советница.
- Ранее Игорь Колыхаев призывал местных жителей найти возможность стать полезными городу.
- Также он заявлял, что часть депутатов горсовета выехала до оккупации Херсона. А сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля якобы уже не было.
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