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Мэр Херсона: Спасибо всем, кто предал. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 10:40
Мэр Херсона: Спасибо всем, кто предал. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим - Фото
Игорь Колыхаев (фото - Facebook Игорь Дроговоз)

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев призывает местных жителей найти возможность стать полезными городу. Об этом он написал в Facebook.

"Напоминаю некоторым неразумным: у нас ВОЙНА! И если в городе не стреляют и не взрывают роддома, то это не значит, что можно себе позволить быть свиньей и продолжать требовать себе комфортной жизни, — заявил Колыхаев. – Ее пока не будет ни у кого. Пока мы не победим. Соберитесь и настройтесь: от нас зависит многое. От каждого из нас. У каждого на своем месте есть чем заняться. Найдите возможность стать полезными окружающим людям и городу".

Отдельно мэр "поблагодарил" всех, кто сбежал из города и предал Украину.

"Мы вас никогда не забудем. И вряд ли простим. И пусть нам хватит человеческой памяти, чтобы, вернувшись к мирной жизни, не допускать вас и близко к нормальным людям. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим", — добавил он.

По словам Колыхаева, организация зеленого коридора из Херсона не в его власти.

Юрий Смирнов
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Херсон Игорь Колыхаев
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