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Зеленский назначил новых глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 23:02
Зеленский назначил новых глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил новых глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Главой Херсонской областной государственной администрации назначен Прокудин Александр Сергеевич (бывший начальник полиции Херсонской области).

Главой Днепропетровской областной государственной администрации назначен Лысак Сергей Петрович (в июле 2022-го Зеленский назначил его начальником управления СБУ в Днепропетровской области).

Главой Запорожской областной государственной администрации назначен Малашко Юрий Анатольевич (был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ).

  • 24 января Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. В тот же день Зеленский подписал указы об их увольнении.
  • Ранее сегодня, 7 февраля, Кабмин согласовал кандидатуры глав трех прифронтовых областей.

Читайте также: В приграничных и прифронтовых регионах назначат руководителей с военным опытом – Зеленский

Наталія Медведєва
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