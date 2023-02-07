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Кабмин согласовал назначение руководителей трех областей

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 16:42
Кабмин согласовал назначение руководителей трех областей - Фото
Денис Шмигаль (Фото - пресслужба Кабміну)

Кабинет министров согласовал назначение трех руководителей военно-гражданских администраций в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Согласовано назначение:

→ Сергея Лысака (в июле 2022-го Зеленский назначил его начальником управления СБУ в Днепропетровской области) – главой Днепропетровской ОВА;

→ Юрия Малашко – главой Запорожской ОВА;

→ Александра Прокудина (бывшего начальника полиции Херсонской области) – главой Херсонской ОВА.

Ранее Днепропетровской областью руководил Валентин Резниченко, Запорожской – Александр Старух, а Херсонской – Ярослав Янушевич.

  • 24 января Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. В тот же день Зеленский подписал указы об их увольнении.

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Оксана Житнюк
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