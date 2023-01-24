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Кабмин согласовал увольнение руководителей пяти областей

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 13:09
Кабмин согласовал увольнение руководителей пяти областей - Фото
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)

Кабинет министров согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Согласовано увольнение:

→ Алексея Кулебы (Киевская область);
→ Валентина Резниченко (Днепропетровская);
→ Ярослава Янушевича (Херсонская);
→ Дмитрия Живицкого (Сумская);
→ Александра Старуха (Запорожская).

Кроме того, Кабмин уволил:

→ Вячеслава Шаповалова (замглавы Минобороны);
→ Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду (замы главы Министерства развития общин и территорий);
→ Виталия Музыченко (замглавы Министерства социальной политики);
→ Анатолия Иванкевича (замглавы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства);
→ Виктора Вишнева (замглавы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).

Новость дополняется...

  • В конце 2022 года "Схемы" сообщили, что у Резниченко прошли обыски по делу "Большого строительства". Ранее расследователи раскрыли, что в Днепропетровской области с начала полномасштабного вторжения РФ потратили на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем где-либо еще в Украине, причем большинство из этих денег якобы получила компания "Стройинвест Инжиниринг", совладелица которой "тесно связана с Резниченко".

Читайте также: Замена Тимошенко. Новым замом Ермака должен стать глава Киевской ОГА Кулеба – источники

Євген Пилипенко
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кабмин увольнение кадровые перестановки
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