Кабмин согласовал увольнение руководителей пяти областей
Кабинет министров согласовал увольнение пятерых руководителей военно-гражданских администраций в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Согласовано увольнение:
→ Алексея Кулебы (Киевская область);
→ Валентина Резниченко (Днепропетровская);
→ Ярослава Янушевича (Херсонская);
→ Дмитрия Живицкого (Сумская);
→ Александра Старуха (Запорожская).
Кроме того, Кабмин уволил:
→ Вячеслава Шаповалова (замглавы Минобороны);
→ Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду (замы главы Министерства развития общин и территорий);
→ Виталия Музыченко (замглавы Министерства социальной политики);
→ Анатолия Иванкевича (замглавы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства);
→ Виктора Вишнева (замглавы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).
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- В конце 2022 года "Схемы" сообщили, что у Резниченко прошли обыски по делу "Большого строительства". Ранее расследователи раскрыли, что в Днепропетровской области с начала полномасштабного вторжения РФ потратили на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем где-либо еще в Украине, причем большинство из этих денег якобы получила компания "Стройинвест Инжиниринг", совладелица которой "тесно связана с Резниченко".
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