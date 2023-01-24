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Замена Тимошенко. Новым замом Ермака должен стать глава Киевской ОГА Кулеба – источники

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 12:25
Замена Тимошенко. Новым замом Ермака должен стать глава Киевской ОГА Кулеба – источники - Фото
Алексей Кулеба (фото - Telegram политика)

Новым заместителем руководителя Офиса президента планируют назначить Алексея Кулебу, нынешнего главу Киевской областной военно-гражданской администрации. Об этом LIGA.net сообщили собеседники на Банковой и в руководстве фракции Слуга народа.

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По их словам, 24 января Кабинет министров должен уволить Кулебу с должности главы Киевской областной ВГА, что откроет путь к назначению его заместителем главы ОП Андрея Ермака.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Кулебы 25 января.

Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику – то, что ранее было в ведении Кирилла Тимошенко.

В 2019-2021 годах Кулеба был главой департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации. На эту должность его назначил мэр Виталий Кличко по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента.

  • Тимошенко в ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.
  • Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что это авто для фронта не подходит. Позднее он сменил служебный автомобиль.
  • Тимошенко был замглавы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.
  • В последний раз кадровые изменения в руководстве ОП происходили еще до начала полномасштабной войны – в ноябре 2021 года замглавы ОП вместо Юлии Свириденко стал Ростислав Шурма.
  • 17 января 2023 года от исполнения обязанностей внештатного советника ОП был освобожден Алексей Арестович.
Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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