Замена Тимошенко. Новым замом Ермака должен стать глава Киевской ОГА Кулеба – источники
Новым заместителем руководителя Офиса президента планируют назначить Алексея Кулебу, нынешнего главу Киевской областной военно-гражданской администрации. Об этом LIGA.net сообщили собеседники на Банковой и в руководстве фракции Слуга народа.
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По их словам, 24 января Кабинет министров должен уволить Кулебу с должности главы Киевской областной ВГА, что откроет путь к назначению его заместителем главы ОП Андрея Ермака.
Ожидается, что президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Кулебы 25 января.
Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику – то, что ранее было в ведении Кирилла Тимошенко.
В 2019-2021 годах Кулеба был главой департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации. На эту должность его назначил мэр Виталий Кличко по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента.
- Тимошенко в ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.
- Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что это авто для фронта не подходит. Позднее он сменил служебный автомобиль.
- Тимошенко был замглавы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.
- В последний раз кадровые изменения в руководстве ОП происходили еще до начала полномасштабной войны – в ноябре 2021 года замглавы ОП вместо Юлии Свириденко стал Ростислав Шурма.
- 17 января 2023 года от исполнения обязанностей внештатного советника ОП был освобожден Алексей Арестович.
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