Замена Тимошенко. Новым замом Ермака должен стать глава Киевской ОГА Кулеба – источники

Новым заместителем руководителя Офиса президента планируют назначить Алексея Кулебу, нынешнего главу Киевской областной военно-гражданской администрации. Об этом LIGA.net сообщили собеседники на Банковой и в руководстве фракции Слуга народа.

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По их словам, 24 января Кабинет министров должен уволить Кулебу с должности главы Киевской областной ВГА, что откроет путь к назначению его заместителем главы ОП Андрея Ермака.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Кулебы 25 января.

Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику – то, что ранее было в ведении Кирилла Тимошенко.

В 2019-2021 годах Кулеба был главой департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации. На эту должность его назначил мэр Виталий Кличко по рекомендации Ермака, который в то время был советником президента.

Тимошенко в ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.

Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что это авто для фронта не подходит. Позднее он сменил служебный автомобиль.

Тимошенко был замглавы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

В последний раз кадровые изменения в руководстве ОП происходили еще до начала полномасштабной войны – в ноябре 2021 года замглавы ОП вместо Юлии Свириденко стал Ростислав Шурма.

17 января 2023 года от исполнения обязанностей внештатного советника ОП был освобожден Алексей Арестович.

Євген Пилипенко , Юрій Смірнов

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