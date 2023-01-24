Тимошенко уволен с должности заместителя главы Офиса президента
24.01.2023, 08:09
Кирилл Тимошенко (Фото: ОП)
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Кирилл Тимошенко подтвердил, что покидает пост заместителя главы Офиса президента. Соответствующее заявление на увольнение "по собственному желанию" он опубликовал в Telegram.
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СПРАВКА. Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. В ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Владимира Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.
ДОПОЛНЕНО В 08:28. На сайте ОП опубликовали указ президента от 23 января об увольнении Тимошенко "согласно поданному заявлению".
- 17 января от исполнения обязанностей внештатного советника Офиса президента был освобожден Алексей Арестович.
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