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Тимошенко уволен с должности заместителя главы Офиса президента

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 08:09
Тимошенко уволен с должности заместителя главы Офиса президента - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: ОП)
дополнено

Кирилл Тимошенко подтвердил, что покидает пост заместителя главы Офиса президента. Соответствующее заявление на увольнение "по собственному желанию" он опубликовал в Telegram.

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СПРАВКА. Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. В ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Владимира Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.

ДОПОЛНЕНО В 08:28. На сайте ОП опубликовали указ президента от 23 января об увольнении Тимошенко "согласно поданному заявлению".

  • 17 января от исполнения обязанностей внештатного советника Офиса президента был освобожден Алексей Арестович.

Вадим Ребрина
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Кирилл Тимошенко
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