Тимошенко уволен с должности заместителя главы Офиса президента

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Кирилл Тимошенко подтвердил, что покидает пост заместителя главы Офиса президента. Соответствующее заявление на увольнение "по собственному желанию" он опубликовал в Telegram.

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СПРАВКА. Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. В ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе Владимира Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.

ДОПОЛНЕНО В 08:28. На сайте ОП опубликовали указ президента от 23 января об увольнении Тимошенко "согласно поданному заявлению".

17 января от исполнения обязанностей внештатного советника Офиса президента был освобожден Алексей Арестович.

Вадим Ребрина

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