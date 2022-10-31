Кирилл Тимошенко сменил служебный автомобиль после скандала с Chevrolet Tahoe
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что отказывается от служебного автомобиля Chevrolet Tahoe, прибывшего в Украину как гуманитарная помощь. Машину в ближайшее время должны передать в один из прифронтовых регионов.
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Это реакция на посвященный Тимошенко и Chevrolet Tahoe сюжет журналистов Bihus.Info.
"Первое, я и не скрывал, что езжу на этом автомобиле. Второе, этот автомобиль находится на балансе Государственного управления делами – это государственная структура, которая обеспечивает автомобилями Офис президента. Третье, на этом автомобиле я ездил во многие региональные поездки и использовал его в служебных целях", – заявил Тимошенко в своих соцсетях.
Он пообещал, что больше не будет использовать этот автомобиль.
"Вывод из этой ситуации какой? Первое, я больше не буду пользоваться этим автомобилем. Второе, я обратился в ГУД, чтобы они как можно быстрее передали этот автомобиль в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях", – сказал Тимошенко.
Он также заявил, что на этой неделе передаст три пикапа для нужд Вооруженных Сил Украины.
- 27 октября журналисты Bihus.Info заявили, что Тимошенко ездит на внедорожнике, который компания General Motors весной передала Украине. В общей сложности тогда было передано 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны были использоваться для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.
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