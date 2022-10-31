Кирилл Тимошенко сменил служебный автомобиль после скандала с Chevrolet Tahoe

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что отказывается от служебного автомобиля Chevrolet Tahoe, прибывшего в Украину как гуманитарная помощь. Машину в ближайшее время должны передать в один из прифронтовых регионов.

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Это реакция на посвященный Тимошенко и Chevrolet Tahoe сюжет журналистов Bihus.Info.

"Первое, я и не скрывал, что езжу на этом автомобиле. Второе, этот автомобиль находится на балансе Государственного управления делами – это государственная структура, которая обеспечивает автомобилями Офис президента. Третье, на этом автомобиле я ездил во многие региональные поездки и использовал его в служебных целях", – заявил Тимошенко в своих соцсетях.

Он пообещал, что больше не будет использовать этот автомобиль.

"Вывод из этой ситуации какой? Первое, я больше не буду пользоваться этим автомобилем. Второе, я обратился в ГУД, чтобы они как можно быстрее передали этот автомобиль в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях", – сказал Тимошенко.

Он также заявил, что на этой неделе передаст три пикапа для нужд Вооруженных Сил Украины.

27 октября журналисты Bihus.Info заявили, что Тимошенко ездит на внедорожнике, который компания General Motors весной передала Украине. В общей сложности тогда было передано 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны были использоваться для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.

Андрій Водяний

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