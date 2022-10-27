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Кирилл Тимошенко ездит на гуманитарном Chevrolet. Говорит, для фронта не подходит – Bihus видео

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 23:27
Видео: Bihus.Info
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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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Журналисты выяснили, что заместитель главы ОП Андрея Ермака ездит на внедорожнике, который компания General Motors весной передала Украине. Всего тогда было передано 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны были использоваться для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.

По словам Тимошенко, эти авто были распределены между разными учреждениями и по меньшей мере один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами, которое занимается Офисом президента.

"Я действительно езжу на Chevrolet Tahoe, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента", – сказал Тимошенко в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что использует авто полгода для региональных поездок, и на нем "наезжено" уже около 40 000 км. Однако журналисты утверждают, что Тимошенко использует авто и для поездок по Киеву.

"Мы пытаемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать, что там происходит", – сказал Тимошенко.

По его словам, более 100 автомобилей, уже находящихся на балансе автобазы Госуправления делами, среди которых и Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостаточно "с таким объемом постоянных визитов разных стран", поэтому переданное General Motors авто было им нужно.

"Эти Chevrolet Tahoe небронированные, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", – сказал Тимошенко.

  • 8 сентября в киевской полиции заявили, что "разоблачили преступную схему, участники которой якобы присваивали гуманитарную помощь".

Читайте также: "Продажа гуманитарки". Что не так с делами против волонтеров, гоняющих машины на фронт

Оксана Житнюк
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Chevrolet Tahoe Кирилл Тимошенко гуманитарная помощь внедорожник
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