Обыски у волонтеров. Полиция заявляет о якобы присвоении денег на авто для ВСУ

Киевская полиция проводит обыски в столице, области и Львове, утверждая, что группа волонтеров якобы присваивала пожертвования людей на их благотворительный фонд для закупки автомобилей на нужды Вооруженных Сил Украины. Волонтеры отвергают обвинения и говорят о репрессиях.

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В киевской полиции утверждают, что "разоблачили преступную схему, где мужчины присваивали гуманитарную помощь": "В состав преступной группы входило три человека. С целью прикрытия своей деятельности фигуранты использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных".

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Глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий написал, что речь идет, среди прочих, о львовском волонтере и общественном активисте Святославе Литинском, и добавил, что ОВА "на стороне правды и справедливости", и расследование должно быть объективным. Он подчеркнул, что волонтеры ежедневно вносят большой вклад в стойкость Украины, которая воюет за свою свободу и территорию с российскими захватчиками.

Литинский подтвердил обыски. Его жену, которая была дома в это время, забрала скорая.

24 каналу он рассказал, что сейчас за границей, где закупает автомобили.

"Я понял, что фактически киевская полиция обвиняет Церковь в лице военного капеллана в продаже гуманитарной помощи. Я там вообще ни при чем, но суд таким образом формулирует: вот есть подозрение, что этот военный капеллан продал гуманитарную помощь – давайте у Литинского произведем обыск", – рассказал волонтер свою версию. Он отметил, что знаком с этим капелланом, но не работал с ним по ввозу авто, а капеллан, по его словам, сотрудничал с другими общественными организациями.

По его словам, "государство почему-то начало пытаться привлечь волонтеров к ответственности и таким образом выбив один из столпов самой государственности".

Обыски прошли и у другого львовского волонтера Назария Островского, который также был в это время за границей.

По данным антикоррупционера Виталия Шабунина, санкционировала обыски судья Голосеевского суда Виктория Хоменко.

Все фигуранты проходят по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения).

Полиция пишет, что мужчинам грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

В 2015 году Литинский отстоял право на паспорт без надписей на русском языке.

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Євген Пилипенко

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