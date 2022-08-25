"Запад и РФ недооценили нас". Резников назвал три их основные ошибки и супероружие Украины

Перед началом полномасштабного вторжения России, способность Украины дать отпор агрессорам недооценили как западные партнеры, так и российские оккупанты. А у Украины, помимо всего прочего, есть супероружие – волонтеры. Об этом министр обороны Алексей Резников написал в своей колонке для УП.

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"Почему и партнеры, и враги ошиблись? Чем Украина их удивила? Речь идет о недооценке как минимум трех факторов", – заявил Резников.

Во-первых, российские оккупанты не смогли парализовать украинские власти ни в психологическом, ни в техническом измерениях.

В течение всех шести месяцев войны украинские власти сохраняли управляемость всех ключевых процессов и обеспечивали управление обороной.

"Государственные институты продемонстрировали устойчивость, которую на западе и в России не учли", – написал министр обороны.

По его мнению, в значительной степени этому помогла пандемия COVID-19, которая научила всех работать и принимать решения дистанционно.

Резников отметил усилия премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Минцифры Михаила Федорова.

В Украине успели оцифровать многие процессы управления страной, а также смогли защитить системы связи и цифровую инфраструктуру, которые были атакованы первыми, еще до попыток уничтожить авиацию и ПВО.

Во-вторых, по мнению Резникова, многие рассматривали нападение России на Украину как войну "большой советской армии" против "маленькой советской армии". Где "маленькая армия" выглядела обреченной.

На Западе и в РФ не учли, что Украина уже 8 лет находилась де-факто в состоянии войны и получила боевой опыт.

"Также в течение этих лет мы много учились у коллег из НАТО. Наша армия не в полной, но в значительной степени изменилась", – написал министр обороны.

В-третьих, и это, по мнению Резникова, самое главное – недооценили украинское общество, прошедшее еще больший путь трансформаций, чем власть и армия.

По словам министра обороны, изменения в обществе являются источником и гарантией устойчивости изменений в государственных институтах.

"Власть и армия опираются на свободный народ, эта связь в Украине неразрывна. В частности, нашим супероружием, которое враг не смог просчитать, стали волонтеры. Их вклад и вклад простых людей неоценим, он уже буквально на космическом уровне", – написал министр.

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Наталия Медведева

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