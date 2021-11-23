Зеленский назначил в замы Ермаку противника МВФ. Вчера Фонд утвердил Украине $700 млн

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Среди приоритетных задач новый зам Ермака назвал "подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности".

Ростислав Шурма – генеральный директор входящего в Метинвест Рината Ахметова завода Запорожсталь с 30 июля 2012-го по 25 ноября 2019 года, депутат Донецкого областного совета 6-го созыва.

17 апреля 2015-го избран председателем Запорожской региональной организации партии Оппозиционный блок. Кандидат в нардепы от Оппоблока на парламентских выборах 2019 года. 17 февраля 2020-го политсовет Запорожского Оппоблока удовлетворил заявление Шурмы о сложении полномочий руководителя организации. Сейчас он является членом наблюдательного совета Укроборонпрома по квоте президента.

Будучи главой Запорожской организации Оппоблока Шурма в феврале 2019 года заявлял, что, по его мнению, "рост тарифов – это прямое следствие очередного кабального договора Украины с МВФ, который заключила нынешняя власть". Соответствующая публикация размещена на сайте Оппоблока.

"Вместо восстановления мира и развития экономики власть "подсадила" Украину на траншевую иглу. Ради очередного кредита правительство готово выполнить любое требование международного донора, лишь бы заполучить транш и с его помощью протянуть до выборов..." – сказал тогда Шурма.

21 мая 2021 года Зеленский назначил Шурму членом набсовета Укроборонпрома.

22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн

Вадим Ребрина

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