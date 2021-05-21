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Набсовет Укроборонпрома. Зеленский прекратил полномочия Горбулина и назначил новых членов

21.05.2021, 22:11
Набсовет Укроборонпрома. Зеленский прекратил полномочия Горбулина и назначил новых членов - Фото
Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в наблюдательном совете Укроборонпрома – прекратил полномочия Владимира Горбулина, как его главы, и назначил новых членов. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.  

"Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром В.Горбулина", – говорится в указе. В качестве обоснования приводится статья 5 закона об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе.

Другим указом Зеленский назначил новых членов в набсовет Укроборонпрома Тимофея Милованова, Александра Носова, Ростислава Шурму.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

  • 29 апреля сообщалось, что Мустафа Найем уходит с поста заместителя гендиректора по управлению активами Укроборонпрома из-за сокращения должности.

Читайте также: Комитет Рады поддержал законопроект о реформировании Укроборонпрома. Почему это важно

Наталия Медведева
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Тимофей Милованов Владимир Горбулин укроборонпром Александр Носов Ростислав Шурма
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