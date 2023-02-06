"Руководители с военным опытом". Зеленский заявил об усилении управленческих позиций

В Украине будут усилены управленческие позиции – в ряде регионов будут назначены руководители с военным опытом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз", – сказал президент и пообещал информировать общественность о каждом таком решении.

Зеленский отметил роль военного опыта в работе в органах власти.

"В целом следует отметить, что мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины – военный опыт – с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти", – заявил президент.

24 января Зеленский уволил пятерых руководителей военно-гражданских администраций – в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

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Наталія Медведєва

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