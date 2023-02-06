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Стандарты НАТО и Рамштайн. Источники раскрыли, почему Резников останется министром обороны

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 11:22
Стандарты НАТО и Рамштайн. Источники раскрыли, почему Резников останется министром обороны - Фото
Алексей Резников (фото – скриншот видео)

Алексей Резников пока останется министром обороны, поскольку 14 февраля должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайн". Еще одна причина – законодательство запрещает назначать на должность министра обороны военного. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

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Собеседники напомнили о норме закона о национальной безопасности, которая четко говорит: министр обороны назначается из числа гражданских лиц.

"Зеленский хочет, чтобы министром был военный в погонах, – объясняет один из них. – Поэтому здесь либо снимать погоны [с Буданова ], либо менять закон. А как менять закон – не понятно, ведь гражданский контроль это требования НАТО".

Кроме того, 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет следующая встреча стран-союзников Украины в формате "Рамштайн". Там могут обсуждать вопросы передачи Украине западных истребителей и дальнобойных ракет.

"Было бы неплохо, если бы Резников закончил это", — говорит собеседник.

LIGA.net задала собеседникам логичный вопрос: зачем тогда глава фракции Давид Арахамия публично объявил о замене Резникова на главу Главного управления разведки Кирилла Буданова, ведь о норме закона и Рамштайне было давно известно.

"Еще одна причина, которая ближе к истине – не факт, что за отставку Резникова сейчас будут голоса, – говорит один из них. – Наши (депутаты от СН – ред.) не хотят голосовать".

По его словам, часть депутатов говорит, что пусть Резников примет участие в Рамштайне, а "потом уволим". Часть не понимает, как можно назначить Буданова в нарушение закона.

"Часть считает, что "антикоррупционная тусовка" перекачала ситуацию (с коррупционными скандалами вокруг МО – ред.) и Алексей не настолько лично виноват и может продолжить работу, просто заменив менеджмент министерства", – добавил собеседник.

  • 5 февраля Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве и перечислил, кого предлагается утвердить на министерских должностях. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО занимает Буданов.
  • Резников признал, что допустил коммуникационный провал после скандала с закупкой питанием для Минобороны якобы по завышенным ценам.
  • Комментируя возможную отставку, он заявил, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий.

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Юрій Смірнов
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Алексей Резников минобороны Кирилл Буданов
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