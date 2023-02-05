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Главой Минобороны станет Буданов: Арахамия подтвердил перестановки в правительстве

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 22:18
Главой Минобороны станет Буданов: Арахамия подтвердил перестановки в правительстве - Фото
Кирилл Буданов (Фото - LIGA.net)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил в Telegram планы провести перестановки в правительстве и перечислил, кого предлагается утвердить на министерские посты. 

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Как заявил Арахамия, Алексей Резников получит пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. 

Его нынешнюю должность в Минобороны займет глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Одновременно будут утверждены в должностях временно исполняющие обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко и Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Арахамия отметил, что "время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем".

Сергій Бережний
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Алексей Резников Игорь Клименко министерство обороны Давид Арахамия Василий Малюк Кирилл Буданов
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