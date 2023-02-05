Буданов должен стать новым министром обороны вместо Резникова – источники

На следующей неделе на одном из ближайших заседаний парламент должен рассмотреть представление президента об увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны. Вместо него Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить Кирилла Буданова, нынешнего главу Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника в Офисе президента и фракции Слуга народа.

"Резников не о менеджменте. Он юрист, он о визионерстве", – объясняет собеседник в руководстве СН замену Резникову.

Буданова собеседники называют "очень сильным менеджером", умеющим выбирать в команду "мощных людей".

Через несколько недель на Донбассе ожидается обострение, и Зеленский хочет на должности министра обороны именно военного.

"Мы знаем о стандартах НАТО (по которым министр обороны должен быть гражданский – ред.). Но у нас война. Вернем гражданского после [завершения] войны", – говорит собеседник в ОП.

Будущее Резникова под вопросом, но есть четкое понимание, что он должен остаться в команде. Была идея назначить его министром юстиции, но у Зеленского нет особых претензий к действующему министру Денису Малюски.

Еще один вариант – Резников заменяет Павла Рябикина в должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Но под эту ротацию может не хватить голосов в парламенте, в том числе внутри монобольшинства.

"Эти скандалы (вокруг Минобороны – ред.) хорошо сработали. Наша фракция может отказаться его сохранить и проголосовать, – говорит один из собеседников. – Однако у нас хромает процесс создания международного трибунала (для привлечения лидеров России к ответственности за преступления агрессии против Украины –) ред.)".

Похоже, Резников склоняется к привлечению к работе над трибуналом. Об этом он намекнул на пресс-конференции 5 февраля, комментируя слухи о возможной отставке.

По его словам, специальность юриста дает ему уверенность, что он точно найдет для себя "интересный проект, который позволит нам не просто победить в этой войне, но затем наказать военно-политическое руководство Российской Федерации".

С заменой Буданова в ГУР проблем не должно быть, уверяют собеседники LIGA.net. "У него заместители классные. И кроме них есть кому подхватить", – говорит источник в ОП и одним из возможных вариантов называет Дмитрия Усова, заместителя начальника ГУР, отвечающего, в частности, за обмен пленными.

Также на следующей неделе Рада должна назначить Василия Малюка главой Службы безопасности Украины, а Игоря Клименко – министром внутренних дел. Сейчас они имеют приставку "исполняющий обязанности".

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе ОП и ГУР, однако там отказались от комментариев. Еще 1 февраля пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ответил, что "пока подписи под соответствующими документами нет – решение не принято".

1 февраля LIGA.net уже писала о желании Зеленского заменить Резникова военным.

уже писала о желании Зеленского заменить Резникова военным. Резников занимает должность министра обороны с ноября 2021 года.

5 февраля, комментируя возможную отставку, Резников заявил, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий.

1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилете. Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

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Юрій Смірнов

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