Резников сказал, когда уйдет с поста министра обороны
Министр обороны Алексей Резников готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Решение о том, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – Верховный главнокомандующий президент Украины Владимир Зеленский... Только по решению президента я буду принимать те или иные решения. После этого я тоже буду заниматься тем, что предложит президент, и дальше работать для нашей победы", – сказал Резников.
1 февраля сообщалось, что Резніков может написать заявление об увольнении в ближайшие дни, и что парламент планирует рассмотреть его заявление уже на следующей неделе.
- Рада назначила Резникова министром обороны в ноябре 2021 года.
- 1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилетах.
- Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ.
- 1 февраля также стало известно, что и.о. департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.
Комментарии