Резников сказал, когда уйдет с поста министра обороны

Министр обороны Алексей Резников готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент LIGA.net.

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"Решение о том, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – Верховный главнокомандующий президент Украины Владимир Зеленский... Только по решению президента я буду принимать те или иные решения. После этого я тоже буду заниматься тем, что предложит президент, и дальше работать для нашей победы", – сказал Резников.

1 февраля сообщалось, что Резніков может написать заявление об увольнении в ближайшие дни, и что парламент планирует рассмотреть его заявление уже на следующей неделе.

Рада назначила Резникова министром обороны в ноябре 2021 года.

1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилетах.

Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ.

1 февраля также стало известно, что и.о. департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.

Сергій Бережний

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