И.о. департамента военно-технической политики Минобороны написал заявление на увольнение

Александр Лиев написал заявление об освобождении от должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны. Об этом он сообщил в интервью Цензор.нет.

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"Я вчера написал ему (Алексею Резникову, – ред.) сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление", – рассказал Лиев.

Резников пока не рассматривал заявление, поскольку находится в командировке, сообщает издание.

Ранее председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Лиева в блокировании доступа ВСУ к украинским маякам, призывах "услышать Крым", поддержке псевдореферендума.

Лиев ответил, что публикация Шабунина – это "перепечатка материалов нескольких предыдущих информационных кампаний против меня, инспирированных конкретными людьми, мотивация которых корыстна и понятна". "За восемь лет все эти материалы с "фактами", которые размещались, как правило, на ресурсах с репутацией "сливных бачков", много раз становились предметом проверки и опровергались", – написал Лиев.

По его словам, по сути самих материалов он недавно "давал обстоятельный ответ". Лиев объяснил, что с "идентичными "материалами" недавно к Резникову обратился один из народных депутатов. Он попросил министра назначить проверку на полиграфе. Вопросы, по словам Лиева, касались государственной тайны, связей с иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. "Откровенность моих ответов была подтверждена", – написал он, опубликовав документы по указанному исследованию.

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Вадим Ребрина

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