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Рада назначила министром обороны Алексея Резникова

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 11:05
Рада назначила министром обороны Алексея Резникова - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада назначила бывшего министра по реинтеграции Алексея Резникова министром обороны. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 273 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 74.

Назначение Резникова поддержали 228 нардепов из Слуги народа, 19 из группы Доверие, 16 из группы За будущее и 10 внефракционных.

Во время голосования в Раде присутствовал президент Владимир Зеленский, предложивший кандидатуру Резникова.

Выступая в Раде, Резников в качестве приоритетов своей работы на должности главы Минобороны назвал обеспечение взаимодествия Минобороны, Генштаба, оборонного комитета Рады и министерства стратегической промышленности, взаимодействие с НАТО, изменение подхода к кадровой политике в сторону заботы о людях и их мотивации, повышение качества управления министерством, аудит министерства, приведение оборонных закупок в соответствие с принятым законом, разделение полномочий между министерством и армией.

Денис Юдин
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верховная рада Алексей Резников министерство обороны
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