Рада назначила министром обороны Алексея Резникова

Верховная Рада назначила бывшего министра по реинтеграции Алексея Резникова министром обороны. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 273 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 74.

Назначение Резникова поддержали 228 нардепов из Слуги народа, 19 из группы Доверие, 16 из группы За будущее и 10 внефракционных.

Во время голосования в Раде присутствовал президент Владимир Зеленский, предложивший кандидатуру Резникова.

Выступая в Раде, Резников в качестве приоритетов своей работы на должности главы Минобороны назвал обеспечение взаимодествия Минобороны, Генштаба, оборонного комитета Рады и министерства стратегической промышленности, взаимодействие с НАТО, изменение подхода к кадровой политике в сторону заботы о людях и их мотивации, повышение качества управления министерством, аудит министерства, приведение оборонных закупок в соответствие с принятым законом, разделение полномочий между министерством и армией.

2 ноября 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке.

Вчера, 3 ноября, Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны и отставку Резникова с должности министра по реинтеграции.

Денис Юдин

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