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Рада приняла отставку Резникова с должности министра реинтеграции

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 13:40
Рада приняла отставку Резникова с должности министра реинтеграции - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
дополнено

Верховная Рада приняла отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 329 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 16.

Резников единственный из пяти министров, которых сегодня отправляют в отставку, присутствовал на заседании Рады.

Во время заседания Резников заявил, что, скорее всего, после отставки не будет принимать участия в работе трехсторонней контактной группы.

ДОПОЛНЕНО В 14:50. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Денис Юдин
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верховная рада Алексей Резников отставка министерство реинтеграции
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