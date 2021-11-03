Рада приняла отставку Резникова с должности министра реинтеграции

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Верховная Рада приняла отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 329 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 16.

Резников единственный из пяти министров, которых сегодня отправляют в отставку, присутствовал на заседании Рады.

Во время заседания Резников заявил, что, скорее всего, после отставки не будет принимать участия в работе трехсторонней контактной группы.

ДОПОЛНЕНО В 14:50. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

1 ноября 2021 года Резников написал заявление об отставке.

Фракция Слуга народа поддержала его кандидатуру на должность министра обороны, на должности министра реинтеграции его может заменить нардеп из СН Ирина Верещук.

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Денис Юдин

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