Рада приняла отставку Резникова с должности министра реинтеграции
Верховная Рада приняла отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"За" проголосовали 329 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 16.
Резников единственный из пяти министров, которых сегодня отправляют в отставку, присутствовал на заседании Рады.
Во время заседания Резников заявил, что, скорее всего, после отставки не будет принимать участия в работе трехсторонней контактной группы.
ДОПОЛНЕНО В 14:50. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
- 1 ноября 2021 года Резников написал заявление об отставке.
- Фракция Слуга народа поддержала его кандидатуру на должность министра обороны, на должности министра реинтеграции его может заменить нардеп из СН Ирина Верещук.
Читайте также: Лояльность VS компетентность. Как устроена кадровая воронка Владимира Зеленского
Комментарии