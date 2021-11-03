Чем сегодня займется Рада: повестка на сегодня
Сегодня Верховная Рада планирует исправить закон об олигархах и уволить пять министров. Повестка заседания опубликована на официальном сайте парламента.
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Рада планирует сегодня устранить неточности и несогласования в законопроектах:
– №2203, об ограничении совместной работы близких лиц;
– №5459-1, о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;
– №5599, о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов.
Затем парламент примет решение по отставке пяти министров:
– министра по защите окружающей среды Романа Абрамовского;
– первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко;
– вице-премьера и министра реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова;
– вице-премьера и министра стратегической промышленности Олега Уруского;
– министра обороны Андрея Тарана.
Во втором чтении Рада планирует принять законопроект №5600, который предусматривает повышение ренты, в том числе на добычу железной руды. Из-за этого его называют "антиахметовским", поскольку около 50% добывающих руду предприятий принадлежат Ринату Ахметову. Закон будут принимать по спецпроцедуре из-за большого количества поданных к нему поправок.
Если останется время, Рада рассмотрит ратификацию ряда международных договоров.
- Вчера Рада приняла бюджет на 2022 год в первом чтении и ограничила доступ в здание парламента для невакцинированных.
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