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Чем сегодня займется Рада: повестка на сегодня

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 08:05
Чем сегодня займется Рада: повестка на сегодня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада планирует исправить закон об олигархах и уволить пять министров. Повестка заседания опубликована на официальном сайте парламента.

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Рада планирует сегодня устранить неточности и несогласования в законопроектах:

– №2203, об ограничении совместной работы близких лиц;

– №5459-1, о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;

– №5599, о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов.

Затем парламент примет решение по отставке пяти министров:

– министра по защите окружающей среды Романа Абрамовского;

– первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко;

– вице-премьера и министра реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова;

– вице-премьера и министра стратегической промышленности Олега Уруского;

– министра обороны Андрея Тарана.

Во втором чтении Рада планирует принять законопроект №5600, который предусматривает повышение ренты, в том числе на добычу железной руды. Из-за этого его называют "антиахметовским", поскольку около 50% добывающих руду предприятий принадлежат Ринату Ахметову. Закон будут принимать по спецпроцедуре из-за большого количества поданных к нему поправок.

Если останется время, Рада рассмотрит ратификацию ряда международных договоров.

Денис Юдин
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верховная рада Алексей Резников повестка Андрей Таран Алексей Любченко Роман Абрамовский Олег Уруский антиахметовский закон закон об олигархах
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