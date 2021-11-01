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Фракция Слуга народа выдвинула Верещук на пост главы Минреинтеграции

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 22:05
Фракция Слуга народа выдвинула Верещук на пост главы Минреинтеграции - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

На сегодняшнем заседании фракции Слуга народа депутаты поддержали выдвижение Ирины Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.

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"Было принято решение относительно выдвижения народного депутата Верещук на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий", – сказала она.

Нардепом вместо Верещук, в случае ее утверждения, станет Сергей Кострийчук, 140-й номер избирательного списка СН. По словам Палийчук, Кострийчук на прошлых президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020-м он стал членом высшего совета партии. С 2021 года Кострийчук является главой контрольно-ревизионной комиссии.

Также на фракции депутаты СН поддержали выдвинутую президентом кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны.

  • 7 сентября глава фракции  СН Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Однако, без конкретных фамилий.
  • В октябре Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.
  • Сегодня Арахамия на брифинге подтвердил смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды.
Вадим Ребрина
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Слуга народа Алексей Резников ирина верещук Минреинтеграции
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