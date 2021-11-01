Фракция Слуга народа выдвинула Верещук на пост главы Минреинтеграции
На сегодняшнем заседании фракции Слуга народа депутаты поддержали выдвижение Ирины Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.
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"Было принято решение относительно выдвижения народного депутата Верещук на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий", – сказала она.
Нардепом вместо Верещук, в случае ее утверждения, станет Сергей Кострийчук, 140-й номер избирательного списка СН. По словам Палийчук, Кострийчук на прошлых президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020-м он стал членом высшего совета партии. С 2021 года Кострийчук является главой контрольно-ревизионной комиссии.
Также на фракции депутаты СН поддержали выдвинутую президентом кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны.
- В июле 2021-го после увольнения Руслана Хомчака с должности главы Генштаба ВСУ, собеседник LIGA.net в руководстве СН сказал, что следующим своей должности может лишиться Таран.
- 7 сентября глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Однако, без конкретных фамилий.
- В октябре Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.
- Сегодня Арахамия на брифинге подтвердил смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды.
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