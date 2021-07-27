У Зеленского объяснили отставку Хомчака. Таран может быть следующим

Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю отставку главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, передает Офис президента. LIGA.net стало известно, что отставка главы Минобороны тоже обсуждается.

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"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что следует активизировать работу как в Минобороны, так и в ВСУ.

Он ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net сообщил, что решение президента заменить главнокомандующего ВСУ не стоит рассматривать как нечто отдельное – оно стало продолжением ротаций в Минобороны и СБУ.

"Это, скорее, обязательные преобразования в системе в целом, которые должны уже в ближайшее время привести к обозначенным президентом результатам. Если обновленные результаты не будут достигнуты, возможны и другие решения", – отметил Подоляк.

На вопрос журналиста LIGA.net, планируется ли отставка министра обороны Андрея Тарана, советник главы ОП ответил: "Пока нет".

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа подтвердил, что Таран может лишиться должности министра.

"Этот вопрос обсуждается. По Тарану может быть решение после визита президента в США", – отметил он (поездка Зеленского в Вашингтон запланирована на 30 августа).

26 июля Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В том числе уволил двух первых замов главы спецслужбы.

27 июля президент подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Хомчака.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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