Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак уходит в отставку. Об этом сообщил на брифинге спикер президента Сергей Никифоров.

Должность главнокомандующего ВСУ займет Валерий Залужный, который до сегодняшнего дня был командующим войсками оперативного командования "Север".

Хомчак займет пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответственно с этой должности уходит нынешний первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль.

"Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хзочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты. Президент благодарен Руслану Хомчаку за службу", – отметил Никифоров.

Никифоров напомнил, что 21 июля правительство уволило трех заместителей министра обороны: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.

"Они отвечали за обеспечение. Причем за обеспечение как бытовое, обеспечение вооружением, так и обеспечение информационное", – сказал спикер президента.

По его словам, кандидатуры на их места находятся на последней стадии согласования и к концу недели скорее всего будут представлены.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. Генерал-майор Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском, Житомирской области. Закончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и Национальную академию обороны. 9 декабря 2019-го назначен командующим оперативного командования "Север".

26 июля Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В том числе уволил двух первых замов главы спецслужбы.

Наталия Медведева

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