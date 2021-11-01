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Арахамия подтвердил кадровые ротации в Кабмине и назвал кандидатов в министры

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 12:32
Арахамия подтвердил кадровые ротации в Кабмине и назвал кандидатов в министры - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия подтвердил на брифинге смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды. Об этом он заявил сегодня, 1 ноября 2021 года, на брифинге в Верховной Раде.

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На должность министра обороны вместо Андрея Тарана будет предложен вице-премьер и министр реинтеграции Алексей Резников. По словам Арахамии, министерство требует быстрых изменений, и его должен возглавить опытный менеджер. Резников доказал свой профессионализм и дипломатические качества, а также имеет хорошую репутацию у международных партнеров, подчеркнул Арахамия.

Место Резникова в Минреинтеграции должна занять нардеп из СН Ирина Верещук, поскольку во фракции ей доверяют и знают, что она справится с этой работой, сказал Арахамия.

На должность министра стратегической промышленности вместо Олега Уруского планируют назначить главу таможенной службы Павла Рябикина, но он не будет вице-премьером, заявил Арахамия. Он отметил менеджерский опыт Рябикина по управлению авиационной отраслью. Кто заменит Рябикина, должен определиться Кабмин.

На должность министра окружающей среды Романа Абрамовского, написавшего заявление об отставке, рассматривается его первый заместитель Руслан Стрелец. Из-за нехватки времени в среду он не будет назначен Радой, отметил Арахамия, возможно, правительство пока назначит его исполняющим обязанности министра.

По словам Арахамии, министр экономики Алексей Любченко еще не писал заявления об отставке. Если это произойдет, на его должность СН предложит замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Министр соцполитики Марина Лазебная пока остается на своей должности, поскольку в Слуге народа не хотят утратить управляемость министерством во время принятия первого пакета законопроектов о накопительной пенсии, заявил Арахамия. Пока что вопрос ее отставки не рассматривается.

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Денис Юдин
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Алексей Резников кабмин павел рябикин ирина верещук Давид Арахамия Юлия Свириденко Андрей Таран Марина Лазебная Алексей Любченко Роман Абрамовский кадровая ротация Олег Уруский Руслан Стрелец
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