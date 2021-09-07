Арахамия анонсировал кадровые замены в правительстве

В Кабмине планируют "три-четыре" кадровые замены. С потенциальными кандидатами уже проводят собеседования. Об этом в кулуарах Рады сообщил журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Планируется три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее. Почему? Потому что это вредит работе того министерства, о котором упоминается", – сказал он.

Арахамия пояснил, что после того, как публикуется информация об отставке того или иного министра, "этого министра никто не слушает, он не может выполнять свои обязанности фактически".

При этом решение о назначении нового министра может приниматься на протяжении двух-трех недель или даже месяца.

Арахамия сказал, что собеседования с кандидатами уже проводятся. "Переговоры начали полтора месяца назад", – уточнил он.

Глава фракции СН также прокомментировал информацию о возможном назначении генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева на пост министра обороны.

"Он работает главой Укроборонпрома. В Укроборонпроме реально рекордные результаты за несколько лет: у него растет экспорт, растет занятость, зарплаты выплачиваются сотрудникам, новую продукцию начинают выпускать. Он на своем месте, ему все нравится, он никуда не рвется", – отметил Арахамия.

3 декабря 2020 года Гусев был назначен генеральным директором ГК "Укроборонпром". До этого он работал главой Херсонской облгосадминистрации.

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Вадим Ребрина

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