Ротация в Кабмине: кандидатов представят Слуге народа в Трускавце – Арахамия

Кадровые изменения в Кабмине будут обсуждаться на съезде фракции Слуга народа в Трускавце 1-3 октября 2021 года. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава фракции Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, кадровые изменения в Кабмине произойдут в первой декаде октября. Кандидаты в министры будут анонсированы на съезде Слуги народа в Трускавце.

"Хранить это в секрете не будет никакого смысла", – добавил Арахамия, отказавшись пока называть, кого именно в Кабмине могут коснуться замены.

7 сентября 2021 года Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине.

Денис Юдин

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