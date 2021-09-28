Ротация в Кабмине: кандидатов представят Слуге народа в Трускавце – Арахамия
28.09.2021, 10:50
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Кадровые изменения в Кабмине будут обсуждаться на съезде фракции Слуга народа в Трускавце 1-3 октября 2021 года. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава фракции Давид Арахамия.
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По словам Арахамии, кадровые изменения в Кабмине произойдут в первой декаде октября. Кандидаты в министры будут анонсированы на съезде Слуги народа в Трускавце.
"Хранить это в секрете не будет никакого смысла", – добавил Арахамия, отказавшись пока называть, кого именно в Кабмине могут коснуться замены.
- 7 сентября 2021 года Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине.
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