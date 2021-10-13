Обсуждали со "слугами". Верещук заявила о готовности стать министром обороны

Нардеп Слуги народа и глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции СН, заявила сама Верещук в программе Первые лица на 24 канале.

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Интервьюер спросила, есть ли у нее амбиции занять место нынешнего министра обороны Андрея Тарана.

"У меня нет такого – хочу или не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией. Но мы должны брать на себя ответственность", – ответила Верещук.

Она подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции СН, однако с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу она пока не общалась.

Верещук надеется, что коллеги-нардепы поддержат ее кандидатуру, если на то будет воля Зеленского как верховного главнокомандующего.

Она также сказала, что готова к вызовам на посту министра обороны.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сынов военный… Я хорошо знаю, куда иду. Хорошо понимаю, какой риск для меня лично это несет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать", – подытожила она.

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Марк Сировой

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