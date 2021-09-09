Ткаченко, Уруский, Таран. УП пишет, что ряд министров могут уволить этой осенью

Этой осенью Верховная Рада может уволить ряд министров, в том числе вице-премьера по стратегической промышленности Олега Урусского, министра обороны Андрея Тарана, культуры – Александра Ткаченко. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники во власти.

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По данным УП, кроме Ткаченко, Тарана и Урусского, в ближайшее время могут лишиться должностей министр соцполитики Марина Лазебная, юстиции – Денис Малюська, развития общин и территорий – Алексей Чернышов. Информацию о возможных отставках Уруского, Лазебной и Тарана также подтвердили три собеседника LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

УП пишет, что на место Тарана претендуют нардеп СН Ирина Верещук, гендир Укроборонпрома Юрий Гусев и министр реинтеграции Алексей Резников.

Собеседник УП во фракции СН говорит, что к Тарану больше всего вопросов – "он не понимает, что делать с реформой армии", "насобирал много провалов", а "депутаты в оборонном комитете его ненавидят".

На месте Ткаченко глава Офиса президента Андрей Ермак хотел бы видеть госсекретаря Минкульта Ростислава Карандеева, пишет УП. Кроме того, ОП передал тему туризма из его ведома министру инфрастуктуры Александру Кубракову.

Один из топ-представителей команды власти объяснил УП, что в следующем году планируется выделить деньги на реставрацию исторических памятников в рамках проекта Большая стройка. У власти есть сомнения, что Ткаченко с этим справится.

У Лазебной, пишут журналисты, конфликт с главой профильного комитета – нардепом СН Галиной Третьяковой. У Уруского – плохие отношения с экономическим комитетом Рады, его работой недоволен и президент Владимир Зеленский, утверждают в УП.

Отставку Малюськи источники УП называют маловероятной. По данным издания, министр раздражает Ермака, но ему симпатизирует Зеленский.

Чернышов же, пишут в УП, является главным претендентом на должность главы Киевской горгосадминистрации, сейчас он занимается разделением власти в Киеве между мэром и главой КГГА.

Марк Сировой

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