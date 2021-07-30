Впервые на должность командующего в ВСУ назначили женщину: кто она

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинских сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Таран убежден, что армия "поступательно движется к построению Вооруженных Сил нового образца", имея в виду соблюдение гендерного равенства.

По его словам, сейчас в ВСУ "женщина-командир, танкист, снайпер, разведчик, пилот, артиллерист – это уже обыденность". На командных должностях в ВСУ, – командиров рот, взводов и минометных батарей, – находятся около сотни военнослужащих-женщин, сказал Таран. Он привел статистику, согласно которой почти четверть общей численности ВСУ – женщины.

По словам министра, Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения – проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Минобороны.

Таран отметил, что ждет от руководительницы "наведения порядка в медицинской службе" и "создания благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО".

Справка. Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского мединститута, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию. Проходила военную службу на разных должностях: от начальника аптеки воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны. Прошла ряд курсов армий государств-НАТО и курсы Кранфильдского университета (Великобритания).

В апреле впервые в истории Сил специальных операций ВСУ кандидат к прохождению квалификационного курса (Q-курса) из числа женщин-военных прошла этап оценки и отбора.







Вадим Ребрина

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