Резников подал в отставку из Минреинтеграции. Но он может стать министром обороны

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в отставку, написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Однако Резников может получить должность министра обороны, сообщали LIGA.net пять собеседников в руководстве фракции Слуга народа и Офиса президента.

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По словам Мельничука, Резников в заявлении об отставке поблагодарил за доверие. Заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

По данным собеседников LIGA.net, президент Владимир Зеленский намерен предложить Раде назначить Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Минреинтеграции планируют передать под руководство Ирины Верещук, замглавы оборонного комитета Рады и нардепу от СН.

Сегодня Резникова и Верещук представят как кандидатов на должности министров на заседании фракции Слуги народа, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве СН.

Также будут представлены глава Таможенной службы Павел Рябикин (может заменить министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского) и замминистр экологии Руслана Стрелец, который может возглавить Минэкологии вместо Романа Абрамовского.

Всего в ближайшие пленарные недели парламента планируется сменить как минимум пятерых министров, сообщали собеседники LIGA.net в ОП и СН.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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