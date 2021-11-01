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Резников подал в отставку из Минреинтеграции. Но он может стать министром обороны

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 10:55
Резников подал в отставку из Минреинтеграции. Но он может стать министром обороны - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в отставку, написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Однако Резников может получить должность министра обороны, сообщали LIGA.net пять собеседников в руководстве фракции Слуга народа и Офиса президента.

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По словам Мельничука, Резников в заявлении об отставке поблагодарил за доверие. Заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

По данным собеседников LIGA.net, президент Владимир Зеленский намерен предложить Раде назначить Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Минреинтеграции планируют передать под руководство Ирины Верещук, замглавы оборонного комитета Рады и нардепу от СН.

Сегодня Резникова и Верещук представят как кандидатов на должности министров на заседании фракции Слуги народа, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве СН.

Также будут представлены глава Таможенной службы Павел Рябикин (может заменить министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского) и замминистр экологии Руслана Стрелец, который может возглавить Минэкологии вместо Романа Абрамовского.

Резников подал в отставку из Минреинтеграции. Но он может стать министром обороны

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Алексей Резников Владимир Зеленский отставка минобороны ирина верещук Андрей Таран Минреинтеграции
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