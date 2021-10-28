В ноябре Слуга народа планирует сменить как минимум пять министров: список

В ближайшие пленарные недели планируется сменить ряд министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили пять собеседников в руководстве фракции Слуга народа и Офиса президента.

Вместо Андрея Тарана министром обороны Владимир Зеленский намерен предложить парламенту назначить Алексея Резникова, нынешнего вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

В свою очередь место Резникова в министерстве реинтеграции хотят отдать Ирине Верещук, замглавы оборонного комитета Рады и нардепу от СН.

На ближайшей пленарной неделе (2-5 ноября) парламент должен рассмотреть заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Главным кандидатом на его место является Руслан Стрелец, нынешний заместитель Абрамовского по вопросам цифрового развития.

Также свое место может потерять первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко. Вместо него планируется назначить Юлию Свириденко, замглавы ОП.

В случае такой ротации вакантное место заместителя Андрея Ермака может занять Ростислав Шурма, член набсовета Укроборонпрома по квоте президента, а в 2012-2019 годах гендиректор комбината Запорожсталь, входящего в Метинвест Рината Ахметова.

Еще одна запланированная ротация касается вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. На его место наиболее вероятным кандидатом является Павел Рябикин, нынешний глава Таможенной службы.

Кроме того, под риском увольнения министр социальной политики Марина Лазебная. Однако на данный момент замены ей не нашли, поэтому ее фамилии в приоритетном списке ротации нет.

Кадровые ротации планируется провести в ближайшие пленарные недели, то есть 2-5 и 16-19 ноября.

Детальнее о кадровой политике Владимира Зеленского читайте завтра на LIGA.net.

7 сентября глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Однако, без конкретных фамилий.

В октябре Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.

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Юрий Смирнов

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