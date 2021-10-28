UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ноябре Слуга народа планирует сменить как минимум пять министров: список

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 19:32
В ноябре Слуга народа планирует сменить как минимум пять министров: список - Фото
Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ближайшие пленарные недели планируется сменить ряд министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили пять собеседников в руководстве фракции Слуга народа и Офиса президента.

Вместо Андрея Тарана министром обороны Владимир Зеленский намерен предложить парламенту назначить Алексея Резникова, нынешнего вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

В свою очередь место Резникова в министерстве реинтеграции хотят отдать Ирине Верещук, замглавы оборонного комитета Рады и нардепу от СН.

На ближайшей пленарной неделе (2-5 ноября) парламент должен рассмотреть заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Главным кандидатом на его место является Руслан Стрелец, нынешний заместитель Абрамовского по вопросам цифрового развития.

Также свое место может потерять первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко. Вместо него планируется назначить Юлию Свириденко, замглавы ОП.

В случае такой ротации вакантное место заместителя Андрея Ермака может занять Ростислав Шурма, член набсовета Укроборонпрома по квоте президента, а в 2012-2019 годах гендиректор комбината Запорожсталь, входящего в Метинвест Рината Ахметова.

Еще одна запланированная ротация касается вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. На его место наиболее вероятным кандидатом является Павел Рябикин, нынешний глава Таможенной службы.

Кроме того, под риском увольнения министр социальной политики Марина Лазебная. Однако на данный момент замены ей не нашли, поэтому ее фамилии в приоритетном списке ротации нет.

Кадровые ротации планируется провести в ближайшие пленарные недели, то есть 2-5 и 16-19 ноября.

Детальнее о кадровой политике Владимира Зеленского читайте завтра на LIGA.net.

Читайте также: Абрамовский написал заявление на увольнение с поста министра экологии

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников павел рябикин ирина верещук Юлия Свириденко Марина Лазебная Алексей Любченко Роман Абрамовский кадровая ротация Олег Уруский Кабинет министров Украины Ростислав Шурма Руслан Стрелец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 