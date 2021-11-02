Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил в Telegram руководитель секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде, представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

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"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", – написал Мельничук.

Ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что министерство обороны требует быстрых изменений и его должен возглавить опытный менеджер.

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Наталия Медведева

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