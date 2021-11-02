Таран подал заявление об отставке
02.11.2021, 18:57
Андрей Таран (Фото: Минобороны)
Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил в Telegram руководитель секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде, представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.
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"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", – написал Мельничук.
Ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявлял, что министерство обороны требует быстрых изменений и его должен возглавить опытный менеджер.
- В июле 2021-го после увольнения Руслана Хомчака с должности главы Генштаба ВСУ, собеседник LIGA.net в руководстве СН сказал, что следующим своей должности может лишиться Таран.
- 7 сентября глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Однако без конкретных фамилий.
- В октябре Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.
- 1 ноября Арахамия подтвердил смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды.
- 3 и 4 ноября Верховная Рада рассмотрит отставку пяти министров и назначение новых глав ведомств. Ожидается, что Таран будет уволен с должности министра обороны, а его место займет Алексей Резников, которого уволят с поста главы Минреинтеграции.
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