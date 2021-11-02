Завтра Рада рассмотрит отставку пяти министров. За новых проголосуют в четверг

Верховная Рада рассмотрит отставку пяти министров завтра, 3 сентября, а назначение новых глав ведомств должно состояться в четверг. Об этом сообщил глава подкомитета по регламенту Верховной Рады Павел Фролов в Telegram.

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Завтрашнее пленарное заседание будет продлено примерно до 17:00, чтобы успеть рассмотреть увольнение пяти чиновников:

- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского (после отставки и.о. будет замминистра Руслан Стрелец, с перспективой назначения полноценным министром);

- министра обороны Андрея Тарана (на его место будет предложен Алексей Резников);

- министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова (новым министром может стать нардеп от Слуги народа Ирина Верещук);

- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского (на его место будет предложен глава таможни Павел Рябикин);

- министра экономики Алексея Любченко (его место может занять заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко).

Назначение кандидатов на должности в Кабмине планируется провести в четверг. Также в четверг нардепы проголосуют за назначение руководителем аппарата парламента Вячеслава Штучного, который уже занимал эту должность с сентября 2019-го, а в июле 2020-го его отправили в отставку на основании его заявления.

7 сентября глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Однако, без конкретных фамилий.

В октябре Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.

Вчера Арахамия подтвердил смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды, а также назвал кандидатов.

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Оксана Житнюк

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