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Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 14:07
Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны - Фото
Министр обороны Андрей Таран (Фото: пресс-служба МОУ)

Верховная Рада приняла отставку Андрея Тарана с должности министра обороны. Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.

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"За" проголосовал 341 нардеп, "против" – 0, "воздержались" – 2.

Министерство обороны вместо Тарана может возглавить экс-министр реинтеграции Алексей Резников, чью отставку сегодня также приняла Рада.

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Денис Юдин
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верховная рада Алексей Резников отставка министерство обороны Андрей Таран
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