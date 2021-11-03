Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны
03.11.2021, 14:07
Министр обороны Андрей Таран (Фото: пресс-служба МОУ)
Верховная Рада приняла отставку Андрея Тарана с должности министра обороны. Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.
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"За" проголосовал 341 нардеп, "против" – 0, "воздержались" – 2.
Министерство обороны вместо Тарана может возглавить экс-министр реинтеграции Алексей Резников, чью отставку сегодня также приняла Рада.
- 4 марта 2020 года Рада одобрила назначение Тарана министром обороны.
- В июле 2021-го после увольнения Руслана Хомчака с должности главы Генштаба ВСУ, собеседник LIGA.net в руководстве СН сказал, что следующим своей должности может лишиться Таран.
- 7 сентября глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Однако без конкретных фамилий.
- 1 ноября Арахамия подтвердил смену глав в министерствах обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды.
- 2 ноября Таран подал заявление об отставке.
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