Бывшему заму министра обороны по снабжению сообщили о подозрении – фото

Госбюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

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По данным ГБР, подозреваемый занимался лоббированием договоров на поставки продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок не отвечающих критериям качества бронежилетов, шлемов, обмундирования и других категорий снабжения для нужд ВСУ на общую сумму более 1 млрд грн.

Бюро утверждает, что госслужащий не только знал о поставках некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия ее на военные склады, а также игнорировал обращения командования по логистике ВСУ о необходимости обеспечить надлежащий контроль качества.

Подозрение предъявлено по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям, которая в случае обвинительного приговора предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ГБР сообщает, что в рамках этого производства проводятся 17 обысков по разным адресам, изъяты большие суммы наличных и другие улики.

25 января сообщалось, что из Минобороны уволены заместитель министра Вячеслав Шаповалов (который 24 января подал в отставку) и директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, которые фигурируют в скандале по поводу закупок продуктов для армии.

21 января ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Министерство сообщило, что уже ведет проверки этих контрактов.

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Сергій Бережний

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