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Уволены чиновники Минобороны на фоне скандала с закупками продуктов питания для армии

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 11:14
Уволены чиновники Минобороны на фоне скандала с закупками продуктов питания для армии - Фото
В’ячеслав Шаповалов (фото - Міноборони)

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, которые фигурируют в скандале по поводу закупок продуктов для армии, были уволены с должностей. Об этом сообщила в Facebook глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Как отмечается, сегодня, 25 января, министр обороны Алексей Резников выступил перед членами антикоррупционного комитета ВР по вопросу закупок питания для военных.

По словам министра, сейчас питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

Как передала слова министра Радина, обнародованный журналистами документ соответствует приложению к одному из новых еще не вступивших в силу контрактов Минобороны.

"Минобороны сообщили, что в этом и других контрактах ими обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен", – сообщила нардеп.

Она отметила, что Резников не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования.

"В то же время, уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", – написала Радина.

Подчеркивается, что цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону.

По словам Радиной, Минобороны объясняет это составляющими услуги питания, в частности, транспортными услугами и "припуском" на инфляцию.

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Наталія Медведєва
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коррупция минобороны Богдан Хмельницкий Вячеслав Шаповалов
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