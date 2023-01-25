США о коррупционных скандалах: Нет связи с помощью, приветствуем решительность Зеленского
Последние коррупционные скандалы в Украине не связаны с помощью США. Вашингтон поддерживает бдительность украинского гражданского общества и решительность президента Владимира Зеленского, заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.
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Его попросили прокомментировать отставку замминистра обороны Вячеслава Шаповалова на фоне скандала о закупках питания Минобороны якобы по завышенным ценам. Прайс ответил, что ему неизвестно, чтобы в это как-либо была вовлечена помощь США.
"Мы всегда занимаемся строгим надзором и подотчетностью. На данный момент нам точно не известно, что какая-либо помощь США была вовлечена в обвинения, о которых мы услышали от наших украинских партнеров", – сказал он.
Его также попросили прокомментировать отставки украинских чиновников, спросив, следят ли США, чтобы миллиарды помощи использовались по назначению.
Вашингтон чрезвычайно серьезно относится к надзору и активно взаимодействует с украинским правительством для подотчетности, заверил в ответ Прайс.
По его мнению, отставки проистекают из желания украинского народа к прозрачности и эффективной работе чиновников.
"Мы приветствуем быстрые и решительные действия президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ в борьбе с коррупцией, в обеспечении эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также в привлечении к ответственности лиц, занимающих государственные должности, когда они не выполняют возложенные на них обязательства", – добавил Прайс.
- 21 января ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. 24 января подал в отставку замминистра по тыловому обеспечению Шаповалов, при этом Минобороны называет статью манипулятивной.
- 22 января Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Василия Лозинского, которого подозревают в коррупции на $400 000.
- Также 23 января из руководства Слуги народа уволили нардепа Павла Халимона. По данным УП, он купил элитный особняк на Печерских холмах в июне 2022 года.
- Кроме того, ушел в отставку замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Согласованы увольнения пяти глав ОВА. Причины официально власть не называет.
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