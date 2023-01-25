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США о коррупционных скандалах: Нет связи с помощью, приветствуем решительность Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 09:02
США о коррупционных скандалах: Нет связи с помощью, приветствуем решительность Зеленского - Фото
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

Последние коррупционные скандалы в Украине не связаны с помощью США. Вашингтон поддерживает бдительность украинского гражданского общества и решительность президента Владимира Зеленского, заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Его попросили прокомментировать отставку замминистра обороны Вячеслава Шаповалова на фоне скандала о закупках питания Минобороны якобы по завышенным ценам. Прайс ответил, что ему неизвестно, чтобы в это как-либо была вовлечена помощь США.

"Мы всегда занимаемся строгим надзором и подотчетностью. На данный момент нам точно не известно, что какая-либо помощь США была вовлечена в обвинения, о которых мы услышали от наших украинских партнеров", – сказал он.

Его также попросили прокомментировать отставки украинских чиновников, спросив, следят ли США, чтобы миллиарды помощи использовались по назначению.

Вашингтон чрезвычайно серьезно относится к надзору и активно взаимодействует с украинским правительством для подотчетности, заверил в ответ Прайс.

По его мнению, отставки проистекают из желания украинского народа к прозрачности и эффективной работе чиновников.

"Мы приветствуем быстрые и решительные действия президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ в борьбе с коррупцией, в обеспечении эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также в привлечении к ответственности лиц, занимающих государственные должности, когда они не выполняют возложенные на них обязательства", – добавил Прайс.

Читайте также: Наперегонки с НАБУ. Почему Зеленский уволил Тимошенко и связанных с ним губернаторов

Марко Сировой
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коррупция госдеп минобороны Нед Прайс Вячеслав Шаповалов
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