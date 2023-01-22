Кабмин уволил замминистра Лозинского, которого подозревают в получении взятки $400 000
22.01.2023, 14:45
Василь Лозинський (Фото - Facebook Лозинського)
Сегодня, 22 января, Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил министр Александр Кубраков.
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