ZN.ua: Минобороны закупает еду для военных в разы дороже магазинной. В Раде отреагировали

Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раза дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Об этом сообщает издание ZN.ua, в распоряжении которого есть соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году. После публикации этого материала в профильном комитете Верховной Рады заявили, что вызывают руководство ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В материале подчеркивается, что речь идет о закупках для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях – не на "нуле", куда сложнее доставлять продовольствие, из-за чего цена могла бы быть выше.

Соглашение стоимостью 13,16 млрд грн заключили 23 декабря 2022 года.

Согласно документу, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку (в киевском магазине – около 7 грн за штуку), картофель – по 22 грн за кг (в магазине – около 8-9 грн), куриные бедра – по 120 грн за кг (в магазине – 80 грн). Журналисты подчеркивают, что в договоре речь идет только о закупке, а предоставление услуг питания указано в отдельной статье расходов (30 млн грн).

Этот контракт Минобороны заключило с ООО "Актив компани", уставный капитал которой составляет 1000 грн. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций. Также журналисты отмечают, что в 2019 году "Актив компани" фигурировала в производстве Нацполиции – для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и СИЗО фирма якобы подала поддельный акт.

В материале сказано, что декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени Минобороны подписал Богдан Хмельницкий – директор департамента госзакупок, у которого летом проводили обыски по делу о хищении на поставках амуниции для военных.

Журналисты подчеркнули, что Минобороны пока не ответило на их запросы по данному поводу.

Нардеп от Слуги народа, заместитель председателя Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая заявила, что такие наценки якобы не только на продукты питания, и Государственная аудиторская служба проводит проверку Минобороны. По результатам проверки политик ожидает "резонансных выводов".

Позднее она написала, что комитет Рады вызывает руководство Минобороны.

В декабре 2022-го Минобороны заключило 428 договоров на закупки продовольствия, горюче-смазочных материалов и вещевого обеспечения с украинскими поставщиками и производителями на общую сумму 46 млрд грн.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.